Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheli savcılık tarafından sorgulandı.



Şüphelilerden biri savcılık tarafından salıverildi, 10'u ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



Zanlılardan 6'sı "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda değişik meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilmişti.