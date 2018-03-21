Uşak'ta kundaklama

Kışla köyünde farklı yerlerde park halindeki 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi

Kışla köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün gece farklı bölgelerde park halindeki 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangınları söndürürken, zanlı ya da zanlıların olayı gerçekleştirmeden önce köydeki iki yangın söndürme tankerinin tekerlerinin havasını boşalttığı öğrenildi.

Olayda iki biçerdöver ile 1 traktör kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.