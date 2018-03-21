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21 Mart 2018 12:01 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 12:09

Uşak'ta kundaklama

Kışla köyünde farklı yerlerde park halindeki 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi

Uşak'ta kundaklama

Kışla köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün gece farklı bölgelerde park halindeki 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangınları söndürürken, zanlı ya da zanlıların olayı gerçekleştirmeden önce köydeki iki yangın söndürme tankerinin tekerlerinin havasını boşalttığı öğrenildi. 

Olayda iki biçerdöver ile 1 traktör kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda hasar oluştu. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kundaklama


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