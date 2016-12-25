Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Uşak'ta bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 10 öğrenci tedavi altına alındı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları için Muğla'dan Uşak'a gelen hentbol takımından 8'i kız, 2'si erkek, toplam 10 öğrenci akşam saatlerinde bir restoranda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.



Karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesine getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen öğrencilerin yemekte tavuk çorbası ve pilav yedikleri bildirildi.

Kaynak: AA