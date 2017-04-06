Uşak'ta çakmak gazı tüpleri patladı: 4 yaralı

Uşak'ta bir evde çakmak gazı tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesinde tek katlı evde patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlama sırasında evde bulunan Uşak Üniversitesi öğrencileri H.S, M.M.Y, B.Y. ile S.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çakmak doldurmak için kullanılan 15 metal tüp buldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.