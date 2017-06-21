Uşak'ta 25 bin kişilik iftar sofrası

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen 25 bin kişilik "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarında, vatandaşlar bir araya geldi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Uşak Belediyesi tarafından "Milli Birlik ve Kardeşlik" iftarı düzenlendi. Belediye binası önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde kurulan binlerce masada vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.



Belediye Başkanı Nurullah Cahan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin en büyük iftar sofrasını kurduklarını savundu.



Geçen yıl 20 bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Cahan, "Bu yıl çıtayı yükselttik ve 25 bin kişilik bir organizasyon düzenledik. Vatandaşlarımız davetimize icabet etti ve binlerce kişi bir araya geldik. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde hep beraber, birlik ve beraberlik içinde iftarımızı açtık." dedi.



Bu yıl 19 mahallede iftar organizasyonları gerçekleştirdiklerini aktaran Cahan, Uşak'ın hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğunun altını çizdi.



İftar programının sonrasında Karagöz ve Hacivat, ateş adam, aşık ile maşuk, semazen gösterileri yapıldı.