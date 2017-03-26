Uşak'ın kitap dostu köyü

Uşak'ın Eşme ilçesindeki Güllü Köyü İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje köye yayıldı, 35 eve mini kütüphane kuruldu.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Güllü köyündeki ilkokulda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje köye yayıldı, 35 evde mini kütüphane oluşturuldu. Kitap okuma alışkanlığı kazanan köylüler akşamları ailece, gündüzleri komşularıyla evlerinin önünde kitap okuyor.



Güllü Köyü İlkokulu Müdürü Hayri Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için "Kitap Dostu Köy Güllü Projesi"ni başlattıklarını söyledi.



Proje kapsamında okulda eğitim gören çocukların anne babalarını Türkçe derslerinde okula davet ederek velilerden çocuklarıyla kitap okumalarını istediklerini belirten Ünal, velilerin haftada iki ya da üç gün sınıflarda çocuklarıyla kitap okuduğunu anlattı.

35 EVE MİNİ KÜTÜPHANE KURULDU



Köylülerin kitaba olan ilgisinin arttığını zamanla gözlemlediklerini kaydeden Ünal, kitap okuma alışkanlığı köyün tamamına yaymak için evlere mini kütüphaneler kurmaya karar verdiklerini belirtti.



Hayırseverlerin desteğiyle bin 200 kitap temin ettiklerini söyleyen Ünal, bu kitapları okulda köylülerin beğenisine sunduklarını, firmaların desteği ile 35 ahşap mini kütüphane oluşturduklarını, bu kütüphanelere kişilerin istedikleri kitapları yerleştirerek evlere götürdüklerini anlattı. Ünal, "Bin 200 kitaptan herkes istediği yazarın istediği kitaplarını aldı. Her kütüphaneye yaklaşık 30 kitap düştü. Biz çocuklarımızın evlerinde de anne babalarıyla kitap okumalarını sağlamayı amaçlıyorduk ancak şimdi köyümüzde yediden yetmişe çok sayıda kişi kitap okumaya başladı." şeklinde konuştu.

"73 YAŞINDA KİTAP KURDU OLDU"



Köyde geçen yıl yapılan kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyarak birinci olan 73 yaşındaki Ayşe Kıran, proje sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını söyledi.



Küçüklüğünden itibaren kitaba ilgisi olduğunu, ancak köy şartlarında kitap bulamadığı için kitap okuyamadığını anlatan Kıran, "Geçtiğimiz yıl okul müdürü eve gelip istediğim kitapları okuldan alabileceğini söyledi. Ben de kitap okumaya başladım. Geçtiğimiz yıl 18 kitap bitirdim, bu yıl daha çok kitap okumayı hedefliyorum." dedi.



