Uşak merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Şüphelilerden 4'ünün daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Böylelikle operasyon kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.



Uşak merkezli 6 ilde örgütün "ideolojik" kanadına yönelik 8 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ve daha sonra yapılan çalışmalarda bazı meslek gruplarından 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti. Daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanmıştı.