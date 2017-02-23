Uşak merkezli 20 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 ilde örgütün dershane ve özel okul yapılanmasındaki 17'si kadın 52 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerin Uşak'a getirilmeye başlandığı öğrenildi.



Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.