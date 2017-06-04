Üretmeye ve üretime katkı sağlayacak işler yapmamız gerekiyor

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "Türkiye'de artık bir takım dengeler değişti." dedi.

Manisa şubesi tarafından bir otelde düzenlenen iftarda konuşan Doğan, iş adamları olarak amaçlarının ferdi zenginleşmek olmadığını, bugüne kadar milletin zenginleşmesi için çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'nin üzerinde son yıllarda oynanan oyunlar karşısında ihtiyaç olan tek şey birlik olduğunu vurgulayan Doğan, "Türkiye'de artık bir takım dengeler değişti, biz iş adamları olarak 16 Nisan'dan itibaren bürokrasi hantallığından kurtulmuş, bu hantal devlet yapısından artık ayağımıza prangalardan kendimizi soyutlamış ve üretmeye ve üretime katkı sağlayacak işler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun içinde çeşitli organizasyonlarda memleketimize faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin üreten, büyüyen ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken TÜMSİAD Başkanı Doğan, istihdamın yüzde 78'ini ihracatın da yüzde 60'ından fazlasını sağlayan KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki payının artırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.



Doğan, üreten, istihdamını artıran ve ihracat yapan KOBİ’ler sayesinde Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Çünkü bundan sonra yapacağımız milli ve yerli üretimlerle ve yerli ürünlerin artması ve bir çok alanda sanayileşmeyi ve sanayi dört sıfırı yani yükte hafif pahada kıymetli ve değerli ürünleri üretip yurt dışına satmamızla alakalı çalışmalar yapmak lazım. Sadece sanayide değil tarım alanlarında da diğer diğer alanlarda da çalışmalar göstermemiz gerekiyor."



AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da, İslam coğrafyasının gelişmesi gerekirken 300 yıldır hep muhalefette kaldığını, gözyaşının hiç eksik olmadığını ifade etti.







"Yiğit kalktığı yerden belli olur.'' diyen Özdağ, ''Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalkınabilirse, bilgi ve teknolojiyle tanışabilirse, beyin göçünü beyin gücüne çevirebilirse, hür ve özgür olabilirse her 10 yılda bir darbeleri önleyebilirse Türk dünyasının, Arapların, Müslüman Kürtlerin, Balkanların ve mazlum, masun Afrikalıların da ümidi olacaktır inşallah. İnanıyorum bu güç TÜMSİAD camiasında var." değerlendirmesinde bulundu.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise emanete sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, eğer emanete sahip çıkılmazsa emanetin sahibi olan Cenabı Allah'ın bu emanetti hak edenlere vereceğini söyledi.



TÜMSİAD Manisa Şube Başkan İrfan Dinçer ve Vali Güvençer, Doğan’a plaket ve Manisa’ya özgü hediyeler takdim etti.



İftar yemeğine İzmir, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyon, Aydın ve Manisa TÜMSİAD üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.







