Üreticisinin "gözlerini yaşarttı"

Kuru soğan yetiştiriciliğinde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'de sezon başında kilogramı 40 kuruş olan soğanın üreticiden çıkış fiyatı, 20 kuruşa kadar geriledi.

Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan Eskişehir'deki çiftçiler, kilogramı 20 kuruşa kadar gerileyen ürünlerine alıcı bulmakta zorlanırken, tüketiciler bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyen bu üründeki fiyat düşüşünden memnun.



Kentte bu yıl 38 bin dekar alanda üretilen 150 bin ton soğandan üreticinin elinde kalan yaklaşık 75 bin tonu halen alıcı bekliyor.



Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kuru soğan üretiminde ülkenin önde gelen illerinden olduğunu söyledi.



Kuru soğan üreticilerinin bu yıl emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan Şen, şunları kaydetti:



"Bu yıl kalite çok iyi olmasına rağmen önceki yıllardaki fiyatları bulamadık. Hava ısındıkça soğanlar cücüklenmeye başlayacak ve üreticinin elinde kalacak. Şu an Eskişehir'deki üreticilerin elinde yaklaşık 75 bin ton soğan alıcı bekliyor. Kuru soğan hem emek hem de maliyet isteyen bir ürün. Çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı. Şu an 20-25 kuruşa kadar düşen ürüne alıcı bulunmuyor."



Şen, plansız ekime de değinerek, "Türkiye'nin pazar ihtiyacı var. Üretim alanımız çok fazla, bize pazar lazım. Ayrıca plansız ekim var. Geçen yıl fiyatı yüksek olduğu için bu yıl çoğu insan kuru soğan ekti. Üretim çok, pazar az olunca sıkıntılar yaşandı." dedi.



"BİZİM MALIMIZLA REKABET YAPIYORLAR"



Eskişehir'in kırsal Karaçay Mahallesi çiftçilerinden Ümit Erul ise 10 yıldır kuru soğan ektiğini ancak bu yıl fiyatların tatmin edici seviyede olmadığını söyledi.



Bu yıl ürünlerinin çok kaliteli olmasına rağmen elde kaldığını anlatan Erul, "Sezon başında 40-50 kuruş arasında satılıyordu ancak şimdi fiyatlar taban yaptı. Ayrıca kuru soğanda bu yıl istenilen seviyede ihracat olmadı. Büyük marketler kuru soğanı rekabet aracı olarak kullanıyor. Marketlerde 50 kuruşun altına düştü. Bizim malımızla rekabet yapıyorlar. Alıcı yok, gelen müşteriye ise elde kalmasın diye parasını peşin almadan veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Üreticilerden Metin Gence de ürettiği soğanların elinde kaldığını dile getirerek, "Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Gelen müşterileri soğanın parasını almadan gönderiyoruz. 150 ton üretmiştim. 100 tonu elimizde kaldı. Bu yıl masrafları çıkaramadık." diye konuştu.



FİYATTAKİ DÜŞÜŞ TÜKETİCİYİ SEVİNDİRDİ



Fiyatındaki yaklaşık yüzde 50'ye varan düşüş nedeniyle üreticisini üzen kuru soğan, Eskişehir'deki bazı marketlerde kilogramı 50 kuruşun altına gerileyince kentteki tüketicileri sevindirdi.



Bir marketten alışveriş yapan Esma Nalbant, kuru soğanı bu yıl ucuza aldıklarını söyledi.



Ürünün önceki yıllarda fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Nalbant, "Kuru soğan şu an markette 48 kuruşa satılıyor. Tüketici olarak biz bu fiyatlardan memnunuz. Temennimiz diğer ürünlerin de soğan gibi ucuz olması yönünde. İnşallah diğer ürünler de ucuzlar ve vatandaşlar bol bol alır." dedi.



İbrahim Erdoğdu ise kuru soğanın bu yıl üreticinin elinde kaldığını anlatarak, "Tüketici olarak biz seviniyoruz ama üretici için zor bir durum. Geçen yıl soğanı bir liradan alıyorduk. Bu yıl kilogramı 50 kuruşun altına düşmüş." diye konuştu.