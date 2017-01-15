Ürdün'de kabine revizyonu

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları başta olmak üzere kabinede değişikliğe gitti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları başta olmak üzere 6 bakanlığa yeni isimlerin atandığı belirtildi.



Açıklamada, revizyon kapsamında Dışişleri ve Gurbetçi İşleri Bakanlığına Nasır Cevde'nin yerine Eymen es-Safadi'nin, İçişleri Bakanlığına Selame Hamad yerine Galib ez-Zubi'nin atandığı ifade edildi.



İçişleri bakanlığındaki değişiklikte Ürdün'ün güneyindeki Kerak kentinde geçen aralık ayında yaşanan silahlı saldırıların etkili olduğu ileri sürüldü.



Ayrıca Ürdün Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bişr el-Hasavne'nin görevinin değiştirilerek Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına, Memduh el-İbadi'nin de Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına atandığı aktarıldı.



Eğitim Bakanlığına müfredat değişikliği nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Muhammed Teneybet yerine Ömer er-Rezar'ın, Gençlik Bakanlığına ise Rami Berikat yerine Hadise el-Hureyşe'nin getirildiği belirtildi.



Resmi görevle yurt dışında bulunan Hasavne dışında yeni atanan bakanlar, Amman kentindeki El-Rağdan Sarayında Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın huzurunda yemin ederek, göreve başladı.



Mulki hükümetinin, kurulduğu 28 Eylül 2016'dan bu yana ikinci kez revizyona gittiği kaydedildi.



Ürdün'de aralarındaki "uyumsuzluk ve kötü koordinasyon" sebebiyle dün kabine üyeleri istifa etmişti.