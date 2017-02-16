Unutulanlar arasında yok yok

Başkentte toplu taşıma araçlarında televizyondan matkaba, dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden iş ekipmanlarına kadar pek çok eşya unutuluyor.

Başkentte metro, Ankaray ve belediye otobüslerinde yolcuların unuttuğu televizyondan matkaba, dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden iş ekipmanlarına kadar pek çok eşya görenleri şaşırtıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği otobüsler ve raylı sistem araçları, günlük seferlerini tamamladıktan sonra temizleniyor. Bu sırada yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar, şoförler ve hareket görevlileri tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Aynı şekilde raylı sistem araçları olan vagonların temizliği yapılırken bulunan eşyalar, ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor.



KAYIP EŞYALAR 1 YIL BOYUNCA MUHAFAZA EDİLİYOR



EGO kayıp eşya bürosunda teslim alınan unutulmuş eşyaların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/ kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan ediliyor.



Sahibi bulunmayan eşyalar EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra, açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Başkentte 2016 yılının başından beri otobüslerde 5 bin 538 lira, 5 avro ve 272 dolar bulundu. Unutulan eşyaların başında, cüzdan geldi. Otobüslerde 136 cüzdan, 58 cep telefonu, 35 gözlük unutuldu, matkap ve bisiklet de unutulan eşyalar arasında yer aldı.



25 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKARILACAK



Sahipleri 1 yıl süreyle bulunamayan bu eşyalar, EGO tarafından 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi içinde yapılacak açık artırmayla satışa sunulacak.