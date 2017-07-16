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16 Temmuz 2017 00:18 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2017 00:19

#Unutmayacağız etiketi Twitter'da dünya gündeminde

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi Twitter'da dünya gündeminde yer aldı.

#Unutmayacağız etiketi Twitter'da dünya gündeminde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının gündeminde ilk sırada bulunan "#Unutmayacağız" etiketi, dünya trend topic listesinde de üst sıralarda yer alıyor.

Etiketler: twitter


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