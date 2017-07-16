#Unutmayacağız etiketi Twitter'da dünya gündeminde
15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi Twitter'da dünya gündeminde yer aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açılan #Unutmayacağız etiketi yoğun ilgi görüyor.
Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının gündeminde ilk sırada bulunan "#Unutmayacağız" etiketi, dünya trend topic listesinde de üst sıralarda yer alıyor.