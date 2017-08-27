Ünlü oyuncu ve sunucu bir otelde ölü bulundu

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile Filiz A. isimli kadını, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



Bu arada, otel odasının Filiz A. adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.