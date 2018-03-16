Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Atıl Akkan, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.



Akkan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Seferihisar Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Sığacık Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



Akkan, Eski Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanlığı'nın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Birliği Sanayi Komitesi Türkiye Temsilciliği görevlerinde de bulunmuştu.