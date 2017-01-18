Ünlü futbolcuyu terör listesine aldılar

Mısır'daki darbe rejimi, ünlü futbolcu Muhammed Ebuterike'yi Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine aldı.

Mısır tarihinin en ünlü futbolcularından Muhammed Ebuterike, Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçe gösterilerek terör listesine eklendi.



BBC News'in haberine göre, Muhammed Ebuterike İhvan bağlantısı bahane gösterilerek Mısır pasaportu iptal edildi ve mal varlığı donduruldu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ebuterike'nin avukatı Muhammed Osman "Ebuterike'nin terör listesine alınması yasalara aykırı. Müvekkilim kendisine yönelik bir suçlamadan hüküm giymedi. Resmi olarak da bize bir bilgi verilmedi" ifadelerine yer verdi.