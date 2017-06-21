Üniversitelilere maaş gibi burs

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları ile temel bilim alanlarındaki programlara ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca aylık 625 lira burs verileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulunu, artık yeni ve yenilikçi programlar geliştirdiğinden "Yeni YÖK" olarak adlandırdıklarını ifade etti.



Saraç, YÖK olarak geçen yıl ilk kez Türkiye'nin öncelikli alanları ve yükseköğretim sistemi açısından stratejik önem taşıyan, tarım-ziraat-orman-su ürünleri odaklı lisans programlarına ilginin arttırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere burs verme kararı aldıklarını anımsattı. Saraç, 46 üniversitede 210 programda 630 öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan teşvik programı kapsamında burs verilmeye başlandığını dile getirdi.



YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE 2 ALAN DAHA EKLENDİ



YÖK Başkanı Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin bilim hayatı için önemli iki burs programını daha başlatacaklarını söyledi.



Bunlardan ilkinin Türkiye için önem taşıyan ancak son yıllarda ilginin azaldığı yer bilimleri programları olacağını belirten Saraç, şöyle devam etti:



"Yer bilimleri programları aslında temel bilimlerin bir cüzü olarak da kabul edilen programlardır. Halen yükseköğretim sistemimizde, 20 maden mühendisliği, 25 jeoloji mühendisliği ve 8 jeofizik mühendisliği programı mevcut. Buradaki öğrenci taleplerine baktığımızda temel bilimlere ilginin azaldığı dönemlerle aynı zamanda buraya da ilginin azaldığını gözlemlemek mümkün. 2012 yılında bu programların doluluk oranı yüzde 39-50 bandında iken 2016 yılında alınan bazı kararlar ve rasyonel planlamalar neticesinde bu oran, yüzde 52-66 bandına yükseldi.



Fakat yer bilimleri de ziraat-orman-su ürünleri gibi ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu programların öğrencilerinin nitelik bakımından profilini yükseltmeye yönelik bir dizi çalışma başlatma kararı aldık. Bu yıldan itibaren yer bilimleri alanları olan maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere de burs vereceğiz."



TEMEL BİLİMLER ALANI



Yekta Saraç, bütün üniversitelerin bilimsel yapısının zeminini oluşturan alanların temel bilim programları olduğunun altını çizerek, YÖK'ün talebi üzerine TÜBİTAK'ın temel bilimler alanında ilk 25 bine giren öğrencilere bir burs programı verdiğini hatırlattı.



Saraç, bu program araştırma reform paketi çerçevesinde temel bilimler mezunlarına yönelik istihdamı teşvik edici düzenlemelerle birleştiğinde temel bilimler alanında da bir iyileşmenin görünür hale geldiğini vurguladı.



Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren YÖK'ün Türkiye'nin bilim hayatı için önem arz eden diğer bir alan olan temel bilimler alanına da burs verme kararı aldığını belirterek, şöyle dedi:



"Devlet üniversitelerimizdeki temel bilimler alanına yani fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilerimize YÖK bursu verme kararı aldık. Bu tabii çok ciddi bir sayı olacak. Bu burs, devlet üniversitelerimizde temel bilimler programlarımıza ilk 3 sırada yerleşen tüm öğrencilerimiz için geçerlidir. Temel bilimler alanındaki bu teşvik ve desteklerin ülkemizin bilim odaklı kalkınması için önemli katkı sağlayacağı görüşündeyiz."



BAŞKA KURUMDAN DA BURS ALINABİLECEK



YÖK Başkanı Saraç, geçen yıl başlatılan ve bu sene de yer bilimleri ve temel bilimlerin dahil edildiği YÖK burslarına ilişkin, "Geçen yıl başlattığımız burs kapsamındaki tarım, ziraat, orman, su ürünleri ile bu yıl başlatacağımız yer bilimleri ve temel bilimlerin bütün programları da ilave edildiğinde devlet üniversitelerimizde toplam 448 program bulunduğunu görüyoruz. 448 programa ilk üç sırada yerleşecek öğrencilerin tümü yani bin 344 öğrencimiz bu burs imkanından yararlanacaklar." açıklamasını yaptı.



Bu öğrencilere ödenecek burs miktarının da bu akademik yıl için aylık 625 lira olacağını aktaran Saraç, bursların 12 ay boyunca ödeneceğini, YÖK bursunun başka bir kurumdan burs alınmasına engel teşkil etmeyeceğini söyledi.