Üniversitelilerden Haleplilere yardım

KYK Diyarbakır yurtlarında kalan öğrenci ve personelin düzenlediği kampanyada Halepliler için 30 ton yardım topladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Diyarbakır yurtlarında kalan öğrenciler ve personel tarafından toplanan yardımlar, Haleplilere gönderilecek.



KYK yurtlarında kalan öğrenciler ile kurum çalışanı personelin çabasıyla toplanan gıda, giyim, barınma ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemeleri, Ziya Gökalp Yurt Müdürlüğünde kolilere yerleştirildi. Toplanan yardımlar hafta içi Haleplilere ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na yollanacak.



KYK Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrenci ve personelin vatandaşlardan yardım kampanyası için destek isteğini söyledi.



Diyarbakırlıların yardım kampanyasına duyarsız kalmadığını belirten Yılmaz, şöyle dedi:



"30 tona yakın gıda ve giyecek yardımı paketleri hazırlandı. En kısa süre içerisinde Kızılay aracılığıyla Halep'e ulaştırılacak. Bir öğrencimiz son harçlığı olan 20 lirayı yurt müdürümüze getirerek, 'Ben de Halep'e yardım kampanyasına katkıda bulunmak istiyorum.' demiş. Bu hepimizi duygulandırmıştı. Personel arkadaşlarımız da bu kampanyayı sahiplenerek katkıda bulundular."



Yılmaz, toplanan yardımların 2-3 gün içerisinde Halep'e gönderileceğini sözlerine ekledi.