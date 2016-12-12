Üniversiteli öğrenciler teröre karşı yürüdü

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.



Üniversitenin Güney Kampüsü girişinde toplanan öğrenciler, Türk bayrağı taşıdı. "Türkiye teröre teslim olmayacak" sloganı atan öğrenciler, üniversitenin Kuzey Kampüs girişine kadar yürüdü.



Burada saldırıda şehit olanların isimlerini okuyan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.



Öğrenciler, saldırıda şehit olanlar için üniversite kampüsünde bulunan cam piramide de karanfil bıraktı.

Kaynak: AA