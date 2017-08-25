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25 Ağustos 2017 12:47 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2017 12:51

Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılacak.

Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapmış olmak zorunluluğu bulunuyor.

Ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti, 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Bu arada ÖSYM'nin sitesinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabilecek.

Etiketler: ek yerleştirmeösymtercihüniversiteboş kontenjan


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