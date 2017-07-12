Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da alınacak

Adayların üniversite tercihlerini 18- 26 Temmuz'da yapacakları duyuruldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS tercih işlemlerinin 18 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.



ÖSYM'nin internet sitesinde yaptığı duyuruda, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandığı kaydedildi.



Duyuruya göre, ÖSYS tercih işlemleri 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz tarihlerinde, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.



Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların, kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.



TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.



Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.



KILAVUZ VE SÜRE UYARISI



Adayların, tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekiyor.



Adayların tercih işlemini tamamladıktan sonra "tercih süresi" içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamaları da isteniyor.



Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra, "tercih süresi" içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.



Duyuruda, süre bitiminden sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacağı ve gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçelerin işleme alınmayacağı belirtildi.



Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerektiği vurgulandı. Adaylara, "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okumaları, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırmaları uyarısında bulunuldu.