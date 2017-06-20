Üniversite öğrencisinden orman yangınlarına 'hava aracı' ile çözüm

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi tarafından hazırlanan projeyle geliştirilen "Radyo Frekans Kontrollü Yangın Söndürme Hava Aracı" ile yangınların kısa sürede ihbar edilmesi ve başlangıç aşamasında söndürülmesi amaçlanıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi, orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilmesi için proje geliştirdi.



Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Süleyman Keleş, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Çakır danışmanlığında "Radyo Frekans Kontrollü Yangın Söndürme Hava Aracı" adlı projeyi geliştirerek prototip oluşturdu.



Proje kapsamında oluşturulan hava aracı ile orman yangınlarının kısa sürede ihbar edilmesi ve yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi amaçlanıyor.



Proje yürütücüsü Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarına anında müdahale edebilecek insansız yangın söndürme hava aracının tasarımı, ilk örnek üretimi ve testini gerçekleştirdiğini söyledi.







Türkiye'nin orman yangınları açısından büyük risk taşıdığını dile getiren Keleş, Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 1937 yılından itibaren 70 bine yakın orman yangını çıktığını, 16 milyon dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.



Keleş, Türkiye'de yılda ortalama bin 28 orman yangını çıktığını, 239 bin dönümlük ormanlık alanın yandığını belirterek, orman yangınları ve zararlarından yola çıkarak böyle bir proje geliştirdiğini anlattı.



KONTROL VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN FAYDA SAĞLIYOR



Radyo frekans kontrolünün çok uygun maliyete gerçekleştiğini kaydeden Keleş, şöyle devam etti:



"Amacımız hava aracı ile orman yangınlarını ya da diğer yangınları kısa sürede tespit etmek ve hızlı sürede yangına müdahale etmek. Hava aracımıza bazı özellikler ekledik ve bu bağlamda da hava aracımız yangın olan alanın üzerine geldiğinde, üstündeki yangın söndürme toplarını bırakarak hem yangını başlangıç aşamasında söndürmeye çalışıyor hem de ihbarda bulunuyor. Akıllı telefon sayesinde de görüntü akışı oluyor. Bu da hem kontrol hem de iş güvenliği açısından fayda sağlıyor."



Projenin geliştirilebilir olduğunu dile getiren Keleş, "Üretilen sistem, proje bütçesi nedeniyle sınıflandırılmıştır. Daha büyük bütçelerle hava aracının daha uzun süre havada kalması ve hızı artırılabilir. İlave olarak da çoklu hava aracı takviyesiyle yangınlar anında tespit edilerek yangının yayılmasının önüne geçilebilir. Bir de hava aracının kendi rotasını çizebilmesi için GPS sistemi eklenebilir." diye konuştu.