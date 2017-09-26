Üniversite giriş sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili, Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.



'18 PUAN TÜRÜNDE DE AZALTMAYA GİDİYORUZ'



Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili şunları söyledi:



"Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak."