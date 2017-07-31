İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yangın

Avcılar'da İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin rektörlük binasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Avcılar'da İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin rektörlük binasında çıkan yangın, hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, üniversitenin rektörlük binasının dış cephesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden üniversite personeli, itfaiyeye haber verip yangına ilk müdahaleyi yaptı. Personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan yangın, binada hasara neden oldu.



Yangının çıkış sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı.