UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki kolera salgını nedeniyle 1,4 milyon kişinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda kolera salgınında ölenlerin sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.



Bölgede 837 kişiye kolera teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kolera salgını nedeniyle Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ve 350 bini 5 yaşından küçük çocuk olmak üzere 1,4 milyon kişi tehdit altında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.



Salgının Boko Haram örgütü üyeleri ile askeri birlikler arasında çatışmaların devam ettiği bölgede görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bölge halkının temiz suya erişiminin olmadığı vurgulandı.



Nijerya'da temiz içme suyuna erişimin olmadığı kırsal bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.