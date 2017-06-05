UNICEF'ten Irak'taki taraflara 'çocukları koruyun' çağrısı

UNICEF, Musul'da Irak ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Musul'da Irak ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda 100 binden fazla çocuğun tehlikelere maruz kaldığını açıkladı.



UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins yaptığı yazılı açıklamada, örgütün aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivilin katledildiği ve bazı insanların ise çatışma bölgelerinden kaçmak için fırsat kolladığını gösteren korkutucu bir rapor aldığını belirtti.



Hawkins, çatışmalarda ölen çocuk sayısına ilişkin bilgi vermezken, DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgelerde 100 bin çocuğun tehlikelere maruz kaldığını ve zor şartlarda yaşadığını kaydetti. Hawkins tarafları ne olursa olsun çocukları korumaya çağırdı.



Öte yandan Musul'daki Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı İman el-Ceburi, DEAŞ'ın kendi kontrolünde olan bölgelerde sivilleri alıkoyarak canlı kalkan olarak kullandığını aktardı.