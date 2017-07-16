"UNESCO'nun Afrodisyas kararı turizmi canlandıracak"

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait en iyi şekilde korunmuş anıt yapılarıyla dikkati çeken Afrodisyas Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi sevinçle karşılandı.

Afrodisyas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Roland R.R. Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin UNESCO listesine dahil edilmesinden dolayı son derecede mutlu olduklarını belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun uğraşları sonucunda kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Smith, "Bu herkes adına çok güzel oldu. Uluslararası alanda tanınmış ve tasdiklenmiş olduk. Bu şekilde üzerimize bir ışık yanmış oldu. Bu ışıkla aydınlanan Afrodisyas kentine umuyorum ki daha fazla insan gelecek ve bu güzellikleri tanıyacak." ifadelerini kullandı.



Kazı çalışmaları hakkında da bilgi veren Smith, bu yılki amaçlarının güney agoradaki havuz ile kuzey ve güney caddelerinin tamamını bitirmek olduğunu söyledi.



"TURİST SAYISI ARTACAK"



İlçeye vekalet eden Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı ise kararın özellikle ilçe halkını çok etkileyeceğini belirtti.



Arabacı, "Bu karar sadece ilçemiz için değil Türkiye için de bir gururdur. Bu kararın özellikle Karacasu'ya hem manevi hem de maddi yönden geri dönüşü çok fazla olacaktır. İnanıyorum ki antik kente yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı daha da artacaktır. İlçede yoğun bir insan hareketliliği olacaktır." diye konuştu.



Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı da tüm dünyaya 19 bin 200 nüfuslu Karacasu'yu ve Afrodisyas'ı daha kolay tanıtacaklarına dikkati çekti.



Şu anda 2 müzeleri olduğunu ancak 5 müzeye sığacak kadar malzeme bulunduğunu ifade eden Büyükyapıcı, "Yeni müze projeleriyle burayı kültür merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunları Karacasu merkezinde gerçekleştirdiğimiz zaman Karacasu'yu gezmeye gelen turistin merkezde konaklamasını veya durup gezmesini sağlayacağız." dedi.



ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ



Pide ustası Halil İbrahim Köse, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, "İlçe esnafı olarak çok sevindik. Özellikle esnaf açısından büyük bir kazanç sağlayacaktır. İlçemizin pidesi de çok meşhurdu. İnanıyoruz ki buraya gelen turistler aynı zamanda pidemizi de tatma imkanını bulacak." şeklinde konuştu.



Taksicilik yapan Mustafa Güzel de işlerinde artış beklentisinde olduklarını belirterek, kazı alanına taksiyle ziyaretçi götürebileceklerini, gelen yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti vereceklerini ifade etti.



İlçede öğretmenlik yapan Adnan Çam da çocukluğunun bu bölgede geçtiğini, eskiye oranla Afrodisyas'ın çok daha gelişme kaydettiğini belirterek, UNESCO'nun aldığı kararı geç verilmiş bir karar olarak değerlendirdi.



Afrodisyas'ın dünyanın en görkemli yerlerinden olduğunu aktaran Çam, "Sonuç itibarıyla Karacasu ve Türkiye adına gurur verici bir hadise. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde buralara sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.



Vatandaşlardan Zafer Öztürk de küçük bir ilçe olan Karacasu'nun artık tüm dünyaca bilinir hale geleceğini, Afrodisyas'ın görkemli yapısını herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.



Polonya'da gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında Afrodisyas Antik Kenti Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti. Afrodisyas ile Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısı 17'ye ulaştı.



