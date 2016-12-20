UNESCO ile AB arasında Iraklı sığınmacıların eğitimine destek anlaşması

Iraklı 100 bin sığınmacı öğrencinin eğitimine destek verilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu'ndan (UNAMI) yapılan açıklamada, Irak'taki çatışmalar nedeniyle yüzlerce ilköğretim ve lise öğrencisi ile gençlerin eğitimden mahrum kaldığı ve geleceklerinin tehlikede olduğuna işaret edilerek, ülkedeki olaylar nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan yaklaşık 100 bin sığınmacı öğrencinin eğitimine destek verilmesi için anlaşma imzalandığı kaydedildi.



Açıklamada, varılan anlaşma gereğince ülkedeki krizden zarar gören bölgelerde kapsamlı ve kaliteli bir ilköğretim ve lise eğitiminin verileceği ve yaklaşık 100 bin sığınmacı öğrencinin eğitim hayatına başlama ya da olaylar nedeniyle yarım kalan eğitimini sürdürme imkanı tanınacağı belirtildi.



Irak hükümeti verilerine göre, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu nedeniyle 17 Ekim'den bu yana evlerini terk edenlerin sayısının 120 bini geçtiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA