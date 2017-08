Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meselenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Alman Focus dergisine verdiği mülakattaki sözleri olmadığını belirtti.



Kılıçdaroğlu'nun uluslararası basına verdiği mülakatlar ve kaleme aldığı makalelerin söylem analizi yapıldığında, sözlerinin Türkiye karşıtı lobilerin oluşturduğu kara propagandaya kaynaklık ettiğinin görüleceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:



"Şöyle ki 15 temmuz işgal girişimine 'kontrollü darbe', 'tiyatro' diyen, sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal'e 'sivil darbe' diyen, 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan darbecilerin tutuklu yargılama sürecini 'hükümet kontrolündeki yargı' diye tanımlayan, 16 Nisan halk oylamasını 'illegal' olarak niteleyen, Türkiye'yi Suriye'ye silah göndermek ve savaş suçu işlemekle itham eden, seçilmiş meşru hükümete 'sivil dikta' diyen, seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyen ve Türkiye'yi 'can, mal, mülk güvenliği olmayan ülke' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve Erdoğan karşıtı lobilerin sözcüsü gibi davrandığı açıktır."



Kemal Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin "Turistlere Türkiye'ye gelmeyin uyarısı yapılmadı." demelerinin anlamsız olduğunu vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:



"Daha ne diyecektiniz? Bütün bunları uluslararası basına söylediğiniz anda, sadece turistlere değil, yatırımcılara, akademisyenlere, sanat ve spor dünyasına da Türkiye'ye gelmeyin demiş oluyorsunuz. Maalesef CHP, 'Türkiye son derece güvenli bir ülkedir.' diyen Wesley Sneijder'in hassasiyetini dahi gösterememiştir. Ayhan Oğan konusuna gelince, eski bir MKYK üyemiz olarak kendisine kastı sorulmuştur. O da vesayetten ve FETÖ'den temizlenen devletin yeniden yapılandırılmasını kastettiğini ve başkanı olduğu Sivil Dayanışma Platformu adına konuştuğunu ifade etmiştir. CHP, İzmir'in özerk olmasını teklif eden milletvekili, terörist cenazesine katılan milletvekilleri ve 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen milletvekili hakkında ne yapmayı düşünmektedir?"



Ünal, yarın AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını, kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelmiş, 15 yıldır girdiği her seçimi kazanmış, millete verdiği her sözü yerine getiren bir parti olduklarını bildirdi.



İktidarda oldukları 15 yılın sonunda milletin gözünün içine bakarak konuştuklarına işaret eden Ünal, "AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hikayesini ise herkes biliyor." görüşünü paylaştı.