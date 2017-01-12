Umut Gündoğan, Manisaspor'a kiralandı

Galatasaray, futbolcularından Umut Gündoğan'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'a kiraladı.

Galatasaray, futbolcularından Umut Gündoğan'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'a kiraladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.



Sarı-kırmızılıların, Umut Gündoğan'a 350 bin lira ödeyeceği aktarıldı.