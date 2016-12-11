Ümraniye'de yangın

Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi Yüce Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA