"Ümmet-i Muhammed için mücadele veriliyor"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Naci Ağbal, "Türkiye olarak, nereden gelirse gelsin tüm terör örgütlerine karşı bir açık mücadele veriyoruz. Terörü kökü ile tasfiye etmek için askerimiz, polisimiz göğüslerini siper ederek, canları pahasına bu millet için büyük bir mücadele veriyorlar." dedi.



Ağbal, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri’de meydana gelen hain terör hadisesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, şehitlere rahmet, yaralılara ise şifa diledi.



Yaşanan hadiseler karşısında üzülmemenin mümkün olmadığını dile getiren Ağbal, "Türkiye olarak, nereden gelirse gelsin tüm terör örgütlerine karşı bir açık mücadele veriyoruz. Terörü kökü ile tasfiye etmek için askerimiz, polisimiz göğüslerini siper ederek, canları pahasına bu millet için büyük bir mücadele veriyorlar. Allah hepsinin yardımcıları olsun, uzun soluklu bir mücadele... PKK, DEAŞ, DHKP-C'si daha adını sayamayacağım bir çok mahfil, birtakım başka güçlerin maşası rolünde bu ülkeye, millete meydan okumaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu topraklarda bir operasyon yapmaya çalışıyorlar ama kahraman askerlerimiz, polislerimiz sayesinde Allah'a şükürler olsun şunu söyleyebilirim ki günbegün yaptıklarının cezasını da görüyorlar ve daha da fazla olarak gittikçe güç kaybediyorlar. Aslında bu hain saldırıların sebeplerinden biri de emniyet kuvvetlerimizin, askerlerimizin terör örgütleriyle mücadelesinde elde ettiği başarılar. Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında nerede yuvalanırsa yuvalansınlar, inlerinde bunlara ne gerekiyorsa yapılıyor, etkisiz hale getiriliyor."



- "BÜTÜN ÜMMET-İ MUHAMMED İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORLAR"



Bölgede büyük bir karışıklık olduğunu anlatan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:



"Gerek Irak'ta, gerek Suriye'de hepimizin üzüldüğü, canımızın yandığı hadiseler meydana geliyor. Bugün Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor. Görüntüleri gördüğümüz zaman yüreğimiz sızlıyor. Bu coğrafyada adeta kan gölleri oluşmuş. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanımız, Müslümanlar hunharca, alçakça katledilmeye çalışılıyor, şehit ediliyor. Büyük birtakım güçler bu bölgede birtakım emeller güderek bu karışıklığı ortaya çıkardılar. Türkiye olarak ilk baştan itibaren herşeyin başına insanlığı koyduk, bu bölgede bizim tarihsel olarak sorumluluklarımız var. Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda bütün bu ümmetin sorumluluğu bizim üzerimizde olmuş. Bugün kanın aktığı bütün o bölgelerde bin yıl boyunca huzuru, sükuneti, kardeşliği bu millet sağlamış. İnsanların canının, malının emniyetinin bekçisi olmuş. Bugün kimse diyebilir mi Türkiye'ye, 'Dönüp oraya bakma.' Mümkün mü?"



Ağbal, Halep'te olanlar karşısında adeta yüreklerinin kan ağladığını belirterek, "Rabbim oradaki kardeşlerimize yardım etsin, onları ferahlığa eriştirsin. Oradaki Müslümanları katletmeye çalışanları da kahruperişan eylesin. Özellikle en çok üzüldüğümüz şey kendini Müslüman olarak adlandıran insanların oradaki Müslümanlara karşı yaptıkları. Bu olanlar bizi gerçekten üzüyor, kalbimizi yaralıyor. İnşallah yakın zamanda bu meseleler çözüme kavuşur, tekrar orada huzur, sükunet olur. O bölgedeki istikrarsızlık ister istemez ülkemizi de etkiliyor." diye konuştu.



"Türkiye bugün Fırat Kalkanı Operasyonu yürütüyorsa bu tabii ki hem o bölgeye karşı sorumluluğumuzun bir gereği, hem de tabii ki kendi ülkemizin dahi güvenlik kaygısı veya güvenlik amacı..." ifadesini kullanan Ağbal, şunları kaydetti:



"Allah'a şükürler olsun askerimiz bölgede önemli operasyonlar yürütüyor, hem sınır güvenliği hem de o bölgedeki istikrarı sağlamak için önemli hamleler ardı ardına geliyor. Türkiye'nin gücünü herkes biliyor ve buna göre de herkes bir hesabın içerisine giriyor. Bazen karşımıza hadise bir PKK terör eylemi olarak, bir başka zaman DEAŞ terörü olarak çıkıyor ama biliyoruz ki bu işin içerisinde çok farklı hesaplar da var. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, birliğimize ve beraberliğimize önem verdiğimiz sürece, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona, inanca ortak olduğumuz sürece 15 Temmuz darbe girişiminde de çok net gördük kimse bu milletin sırtını yere getiremiyor. Dualarımız bu millet, bu ümmet için inancımızı yüksek tutacağız, moralimizi yüksek tutacağız. Olanlar karşısında vicdanen, kalben üzüleceğiz ama bir taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Bu tür olayları yaşadık, belki önümüzdeki dönemde yine yaşayacağız ama asla ve kata bu meseleler bizi yıldırmayacak bundan emin olabilirsiniz."



Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ortaya koyduğu net bir duruş olduğunu belirterek, "Askerimiz, polisimiz, emniyet kuvvetlerimiz gerçekten büyük bir inançla bu millet, devlet için aslında bütün bu Ümmet-i Muhammed için büyük bir mücadele veriyorlar. Dualarımız onlarla, Allah onlara yardım etsin. İnşallah bu meseleler bu milletin, ümmetin daha da güçlendiği bir eksende gelişir. Bu bölgede, ülkemizde huzur, kardeşlik ortamı daha da pekişir." diye konuştu



- "BÖYLE BİR DÖNEMDE VATANDAŞLA DEVLETİ BARIŞTIRDIK"

Bütçenin kasım ayında 10 milyar lira fazla verdiğini anımsatan Ağbal, "Şu andaki yaptığımız çalışmalara bakıyorum, bizim bütçe açığımız 34 milyardan daha düşük olacak. Hem bu hizmetleri, icraatları yapacağız hem yetime, garip gurebaya nerede ihtiyacı varsa hizmeti götüreceğiz. Suriye'deki vatandaşlarımızın nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaçlarını götüreceğiz. Yatırımı, üretimi yapacağız ama bütçe açığı da inşallah belki de başlangıçta, yılbaşında öngördüğümüz seviyelerde kalacak." dedi.



Ağbal, zaman zaman tabii ki ekonomiye ilişkin birtakım kaygılar yaşanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Yeniden yapılandırma kanunu yaptık, vatandaşımız müthiş bir teveccüh gösterdi. 2016 Kasım ayında yaklaşık Maliye olarak bugün itibariyle 12 milyar lira vergi yapılandırmasından para topladık. Dün Gümrük ve Ticaret Bakanımızla görüştük, gümrük vergilerinden de yaklaşık 1.4 milyar lira daha gelmiş yani 13.4 milyar lira. Sosyal güvenlikte de 1 milyar lira tahsil edildi. Bugün itibariyle Yeniden Yapılandırma Kanunu çerçevesinde devletimizin kasasına 14,4 milyar lira kaynak girmiş durumda. Bu tahsilat da devam ediyor. Aralık ayı sonunda SGK taksitleri peşin ödemesi var, ocak ayında tekrar maliyenin ödemesi var."



Millete teşekkür eden Ağbal, "Böyle bir dönemde vatandaşla devleti barıştırdık. Vatandaşımızın Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını daha rahat ödeyebileceği bir takvim oluşurduk ve vatandaşımız da gerçekten bu imkana karşılık devlete olan inancını da göstermek suretiyle buna karşılık verdi. İnşallah 2016 bütçesi başlangıçta ön gördüğümüz hedeflere yakın bir seviyede gerçekleşmiş olacak. Bu da bütçe disiplini konusunda durduğumuz noktayı göstermesi bakımından önemli." şeklinde konuştu.



Şehitler için sela verilen, ardından saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı’nın okunduğu toplantıya, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve parti yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA