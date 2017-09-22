'Umarım taraftarlarımıza mutluluk yaşatırız'

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Sozua, "Çok kaliteli bir ekibe sahibiz. İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa iyi olacaktır. Derbide ilk golü bizim atmamız çok önemli." dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile yapacakları derbi maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.



FBTV'ye açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getirerek, "Hemen hemen 3 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar. Biz ise yeni inşa edilen bir takımız. Çok kaliteli bir ekibe sahibiz. İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa iyi olacaktır. Umarım Beşiktaş maçında mutluluğu fazlasıyla hak eden taraftarlarımıza bunu yaşatırız." dedi.



Yeni transferler Soldado, Isla, Giuliano ve Neto'ya derbilerdeki atmosferi anlattığını belirten Josef de Souza, "Onlara başka hiçbir yerde ve hiçbir zaman göremeyecekleri bir atmosfer olacağını söyledim. Taraftarlar bambaşka bir hava oluşturacak. Umuyorum galibiyetle ayrılırız. Kendi sahamızda olduğumuzda unutmamalıyız. Öz güven adına önemli olacaktır." diye konuştu.



Fenerbahçe'de Aykut Kocaman yönetiminde bir değişim yaşandığını anlatan Brezilyalı futbolcu, "Stoperlerin işini kolaylaştırma adına gerideyim. Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu sene biraz daha gerideyiz. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Umarım sezon boyunca takım olarak daha fazla kendimizi geliştiririz ve iyi sonuçlara imza atarız." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Umuyorum aynı şekilde devam eder. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında bizlere verdikleri destekle maça ortak olduk. Taraftarımızın vereceği destek bizi motive ediyor. Önümüzde bir derbi maçı var ve ilk golü bizim atmamız çok önemli. Bu şekilde maçı domine eden taraf biz oluruz." şeklinde görüş belirtti.