"Umarım akıllarını başlarına toplarlar"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesine ilişkin, "Umarım akıllarını başlarına toplarlar ve geçmişte yaşanan trajedileri hatırlayarak zamanında aklıselime avdet ederler." dedi.

Nabi Avcı, Almanya ve Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesine ilişkin "Bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Umarım akıllarını başlarına toplarlar ve geçmişte yaşanan yabancı düşmanlığı ve benzeri fobilerden kaynaklanan trajedileri hatırlayarak zamanında aklıselime avdet ederler." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3. Milli Kültür Şurası kapsamında çalışan komisyonları ziyaret eden Avcı, gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.



Almanya ve Hollanda'da referandum çalışmalarına izin verilmemesini eleştiren Avcı, Nazi artığı söylemlerin ana akım siyasete ve hükümetlere sirayet ettiğini, bunun Batı'nın siyasi geleceği ve ruh sağlığı bakımından tehlikeye işaret ettiğini söyledi.



İlgili ülkeleri aklıselime davet eden Avcı, şöyle konuştu:



"Bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Özellikle o ülkeler açısından tehlikeli gelişmeler. Çünkü Batı'da, saydığınız (Almanya, Hollanda) ülkeler dahil olmak üzere birçok Batı ülkesinde, zenofobi yani yabancı düşmanlığı ve bunun değişik versiyonu olan İslamofobi, ön yargılar, bunlar geçmişte birtakım Nazi artığı küçük siyasi partilerin söylemleriydi. Şimdi bunun ana akım siyaset kurumlarından, partilerinden hükümetlerine ve yerel yönetimlerine sirayet etmesi onların kendi siyasi gelecekleri ve ruh sağlıkları bakımından tehlikeli bir gidişe işaret ediyor. Umarım akıllarını başlarına toplarlar ve geçmişte yaşanan yabancı düşmanlığı ve benzeri fobilerden kaynaklanan trajedileri hatırlayarak zamanında aklıselime avdet ederler."