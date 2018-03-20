Ulvi Doğan kimdir ? Ulvi Doğan Öldü mü ?

Türk sinema tarihinin en önemli yapıtlarından olan Susuz Yaz filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan kimdir ?

Ulvi Doğan Kimdir ? Ulvi Doğan Öldü mü ? Türk sinema tarihinin en önemli yapıtlarından olan Susuz Yaz filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yer alan haberine göre, 86 yaşındaki Ulvi Doğan, bir süredir hastanede tedavi görüyor..

Ulvi Doğan Kimdir?





2 Kasım 1931'de İstanbul'da hayata gözlerini açan Ulvi Doğan, bir süre Almanya'da tekstil öğrenimi görmüş ve 1963 yılında arkadaşı Metin Erksan'la Hitit filmi kurmuştur. Altın Ayı ödüllü Susuz Yaz filminde hem yapımcı hem de oyuncu olmuştur. Susuz Yaz filminde başrol olan Ulvi Doğan ‘’ Osman’’ karakterini canlandırmıştır.

Doğan, Susuz Yaz filmi ve Altın Ayı’dan sonra bir süre ortadan kaybolmuş ancak 70’li yıllarda tekrar Türkiye’ye geri dönmüştür.Ulvi Doğan Yakacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’ne alınmıştır. Gelen son haberlere göre ise ünlü sanatçının sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bilinmektedir.