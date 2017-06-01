'Uluslararası Ulaştırma Formuna Türkiye damgasını vurdu'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugün Uluslararası Ulaştırma Formuna Türkiye olarak damgamızı vurduk. Bunu memnuniyetle söyleyebiliriz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Formu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesi'nde ulaştırma bakanlarının yer aldığı küresel bağlanabilirlik konulu paneldeki konuşmasının ardından forum kapsamında düzenlenen fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı standı gezdi. Bakan Arslan’a ziyaretinde İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu da eşlik etti.



Burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Arslan, Türkiye’nin ITF 2017’ye damgasını vurduğunu belirterek, "Bunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Gerek ülke, gerek bakanlık olarak bugüne kadar yaptıklarımızla ilgili konumumuzu, yapmak istediklerimizi ve bundan sonraki hedeflerimizi anlattık." diye konuştu.



Türkiye’nin ulaştırma alanındaki projelerinin forumda anlatıldığını dile getiren Arslan, "Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyemiz (İBB) ile birlikte İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Marmaray dahil, raylı sistemlerin birbiriyle entegrasyonu ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırması adına ortaya koyduklarımız, daha da önemlisi kısa sürede aynı anda birçok projeyi gerçekleştiriyor olmamız nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz aynı zamanda burada bir mansiyon ödülü alacak. Bu konuda da damgasını vurdu." ifadelerini kullandı.



"YAP, İŞLET, DEVRET' MODELİ DÜNYA ÇAPINDA ARTIK TÜRK MODELİ OLARAK ANILIYOR"



Ayrıca forum kapsamında ulaştırma bakanlarının katıldığı ana oturumda İstanbul’da yapılan yeni havalimanının da anlatıldığını aktaran Arslan, şunları söyledi:



"Elbette ki büyüklüklerini biz biliyoruz ama burada bu kadar bakanın olduğu bir ortamda bunların tekrar uluslararası bir platformda gündeme getirilmesi çok önemliydi. Ve daha da önemlisi moderatörün özellikle Türkiye’deki 'yap, işlet, devret' modelinin buradaki bakanlara anlatılması ve onların da kendi ülkelerinde uygulayabilmeleri konusunda istediği açıklamaydı ki biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye’de gerek Ulaştırma Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Enerji Bakanlığı özellikle 'yap, işlet, devret' modeliyle çok başarılı uygulamalar yapıyorlar. Ve bizim Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak gerek havalimanlarında, gerek kara yollarında gerek deniz limanlarında gerçekleştirdiğimiz 'yap, işlet, devret' modeli dünya çapında artık Türk modeli olarak anılıyor."