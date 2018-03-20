Uluslararası Türk Akademisinde Nevruz kutlandı

Uluslararası Türk akademisinde baharın gelişi kutlandı.

Uluslararası Türk Akademisi (UTA), Kazakistan'ın başkenti Astana'da Nevruz'u kutladı.

UTA Başkanı Darhan Kıdırali’nin ev sahipliğinde Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen Nevruz kutlama törenine, Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov, Macaristan Büyükelçisi Andraş Barani’ni, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Özlem Hersan ve ünlü Kazak ve Kırgız Türkologların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA