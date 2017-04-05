Uluslararası toplum Suriye halkını yüz üstü bırakıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısına dair, "Uluslararası toplum bütün girişimlere ve çabalara rağmen Suriye halkını yüz üstü bırakmaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Müzik Üniversitesinin kurulmasına ilişkin düzenlenen arama konferansta, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'e yönelik kimyasal silah saldırısıyla ilgili, bu insanlık ve savaş suçunu bir kez daha kınadıklarını bildirdi.



Bunun Esed rejiminin ilk savaş suçu olmadığına işaret eden Kalın, yaklaşık 6 yıldır kendi halkına karşı yürüttüğü insanlık dışı barbarca savaşın sona ermesi için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.



Kalın, şu görüşlere yer verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir görüşmesi oldu. Birleşmiş Milletler düzeyinde yürüttüğümüz bazı girişimler var, fakat maalesef uluslararası toplum bütün bu girişimlere ve çabalara rağmen Suriye halkını yüz üstü bırakmaya devam ediyor. Biz bütün bunlara rağmen elimizde olan bütün imkanlarla Suriye halkının yanında olmaya onlara insani ve diğer alanlarda yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu saldırının arkasından nelerin geleceğini de çok yakın bir şekilde takip edeceğiz.



Aslında bu yaşananlar da bizim son yıllarda Suriye konusunda dile getirdiğimiz tezlerin ne kadar haklı olduğunu, bu savaşın durdurulmazsa bu tür katliamların devam edeceğini maalesef bir kez daha teyit etmiş oluyor. Ama inşallah dediğim gibi, bu konuda hala ahlak, vicdan ve idrak sahibi olan aktörler ile beraber bu savaşın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen imkanları seferber etmeye çalışacağımızı ifade etmek istiyorum."



Gabar'da dün üç askerin şehit olduğunu hatırlatan Kalın, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen kararlı mücadeleyi bundan sonra aynı kararlılıkla devam ettireceklerini kaydetti.



İbrahim Kalın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.