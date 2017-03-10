Uluslararası Riyad Kitap Fuarı açıldı

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Riyad Kitap Fuarı başladı.

Kral Abdullah Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını, Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil bin Zeyd Tureyfi gerçekleştirdi.



ULUSLARARASI RİYAD KİTAP FUARI AÇILDI



Açılışa fuarın onur konuğu olarak Malezya adına Milli Eğitim Bakanı Mahder bin Halid katıldı.



Açılışta konuşan Malezya Milli Eğitim Bakanı bin Halid, eğitimin temeli sayılan kitapla ilgili uluslararası organizasyonların yapılmasının çok sevindirici olduğunu, fuar çerçevesinde düzenlenecek paneller ve konferansların toplum ve fertlerin eğitimi için önemine işaret etti.



Kitap okuma alışkanlığının kazanılması için kitap fuarlarının önemli bir yerinin olduğunu belirten bin Halid, kitap okuma alışkanlıklarının yanı sıra ülkeler arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de bu gibi organizasyonların çok önemli rol oynadığını söyledi.



Açılışın ardından Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Tureyfi, konuk bakan bin Halid ve beraberindeki heyet fuarı dolaştı.



Türkiye'den dört yayınevinin katıldığı fuar 18 Mart'a kadar açık kalacak.