Uluslararası öğrenciler "Liderlik Kampı"na katıldı

Türkiye Bursları, yaklaşık 40 ülkeden gelerek Türkiye'de eğitim alan 70 erkek öğrenciye 3 günlük "Liderlik Kampı" düzenledi.

Türkiye Bursları Ankara Koordinasyon Ofisinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 ülkeden gelerek, Türkiye'de eğitimlerine devam eden 70 erkek öğrenciye geçen hafta Ankara'da liderlik kampı düzenlendi.



Akademik hayatlarının yanı sıra Türkiye Bursları'nın çeşitli alanlarda düzenlediği programlarda aktif rol alan uluslararası öğrenciler, Türkiye Bursları ile Adalet ve Medeniyet Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Adalete Dayalı Yeni Bir Dünya İçin Geleceğin Liderleri Buluşuyor" adı verilen kamp programına katıldı.



"Liderin Stres Yönetimi", "Motivasyon ve Liderin Beyin Fırtınası", "Liderlikte Güvenli Duruş", "Değer Merkezli Liderlik", "Bir Beyin Hikayesi" ve "Anadolu Liderlik Modeli" gibi derslerin verildiği üç günlük kamp çalışmasının son gününde atölye çalışmaları yapıldı.



Atölye çalışmasında uluslararası öğrenciler, ülkelerindeki siyasi ve sosyal yapıları ele alarak, bu ülkelerdeki liderlik modellerini diğer katılımcılarla paylaştı.



Düzenlenen kamptan çok memnun kalan öğrenciler, bu çalışmayla aralarında birlik ve beraberlik duygusunun daha da arttığını dile getirdi.



Türkiye Bursları'nın düzenlediği kampa Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Filistin, Hindistan, Irak, Kırgızistan, Komorlar, Kosova, Libya, Mali, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Sırbistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Suudi Arabistan, Uganda, Ürdün, Yemen, Zimbabve'den gelerek Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden öğrenciler katıldı.