Ulusal güvenliği tehdit girişimleri karşılığını görecektir

Başbakan Yıldırım, "Suriye'de ve Irak’ta hayaller peşinde olanlar, yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa'da, Kanaat Önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları'yla buluşma'da konuştu.



Başbakan Yıldırım, "Gerek Suriye'de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz." dedi.