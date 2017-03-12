Uludağ'da kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu

Uludağ'da sis ve tipi nedeniyle kaybolan 4 üniversite öğrencisi, jandarma ekiplerince bulundu.

Hafta sonu tatili için geldikleri Uludağ'da 2. Oteller Bölgesi-Maden Pist Arkası Keşiş Tepe mevkisindeki tırmanış hattına çıkan A.S.Ç, A.D, Z.O. ve D.D, yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.



Öğrencilerle irtibat kurulamaması üzerine harekete geçen jandarma arama kurtarma (JAK) timleri, kar motorlarıyla arama çalışması başlattı.



Telefonlarıyla bağlantı sağlanamayan öğrenciler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldıkları yerde bulundu.



Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen üniversite öğrencilerine ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.