Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu.



Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.



Öte yandan, gece kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olurken, en düşük sıcaklık da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: AA