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16 Aralık 2016 09:38 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2016 09:40

Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı 90 santimetre

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Öte yandan, gece kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olurken, en düşük sıcaklık da sıfırın altında 1 derece olarak kaydedildi.


Kaynak: AA

Etiketler: bursakar kalınlığıuludağkış turizmi


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