Uludağ'da kar kalınlığı 2,3 metre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,3 metreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metre 32 santimetreyi buldu.



Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 11, en yüksek 9 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.



Bu arada, yılbaşı dolayısıyla Uludağ'a gelen tatilciler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonu nedeniyle günübirlikçilerin de ilgi gösterdiği Uludağ'da, yoğunluk yaşanıyor.