Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 1 metre 50 santimetreyi buldu.



Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, dün başlayan ve etkisini artıran kar yağışının bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.



Bu arada, kent merkezinden Uludağ'a karayolu ile çıkan tatilciler, jandarma ekipleri tarafından zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.