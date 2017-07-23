Uludağ'da kaybolan 9 yaşındaki Katarlı çocuk bulundu

Ailesiyle tatil için geldikleri Uludağ'daki Sarıalan bölgesinde dün akşam kaybolan 9 yaşındaki Katarlı çocuk, arama-kurtarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Katar'dan tatil için Türkiye'ye gelen Mansouri ailesi, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yemek yedi.



İstanbul'da kaldıkları otele dönecekleri esnada 9 yaşındaki İbrahim Najib el Mansouri'nin yanlarında olmadığını fark eden ailesi, bir süre çevrede çocuğu aradı.



Çocuklarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 60 kişiden oluşan ekipler, çocuğu bulmak için bölgede gruplara ayrılarak çalışma yürüttü.



Ekiplere çalışmalarında Jandarma Özel Harekat timi de termal kameralarla destek verdi, 12 kişilik jandarma asayiş ekibi de Sarıalan bölgesindeki bungalovları kontrol etti.



Öte yandan, jandarma iz takip köpeklerinin koklaması için küçük çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi.

İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ



İbrahim Najib el Mansouri, son olarak bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kayıtlarda çocuğun elindeki poşetle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.



"GÖRÜNTÜLERDE KİRAZLIYAYLA PATİKASINA DOĞRU GİTTİĞİNİ GÖRDÜK"



Baba Najib Mansouri, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil için eşi ve 7 çocuğuyla Türkiye'de bulunduklarını söyledi.



İstanbul'da kaldıklarını ve günübirlik Uludağ'a geldiklerini belirten Mansouri, "Uludağ'da yemek yedik. Çocuklarım yemekten sonra oyun oynuyorlardı. Daha sonra çocuklarıma gitme vaktinin geldiğini söyledim. İbrahim'i görememiştim. Bunun üzerine diğer oğlum Muhammed'e İbrahim'i sordum. O da bilmediğini söyleyince bölgede aramaya başladık." diye konuştu.



Mansouri, aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını anlatarak, "Yemek yediğimiz restoranın aşağı taraflarında köpekleri görünce korkup orada kaldığını düşündük ancak orada da bulamadık. Sonrasında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledik. Görüntülerde Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük. Bulamayınca da jandarmayı aradık." ifadelerini kullandı.



ORMANLIK ALANDA BULUNDU



Dün geceden beri arama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, İbrahim Najib el Mansouri'yi kaybolduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda buldu.



Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mansouri, ekipler tarafından babasının bulunduğu bölgeye getiriliyor.



Oğlunun bulunduğu haberini alan Najib Mansouri, arama-kurtarma ekiplerine sarılarak sevincini paylaştı.



Bu arada, bölgede bir ambulans hazır bekletiliyor.