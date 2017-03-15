Uludağ'da 1 metre kar var

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da 2 gündür özellikle geceleri etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonunda 90 santimetre olan kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 2 gündür özellikle geceleri etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.



ULUDAĞ'DA 1 METRE KAR VAR



AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hafta sonu 90 santimetreye gerileyen ''oteller bölgesi''ndeki kar kalınlığı son yağışların ardından yeniden 1 metreyi buldu.



Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü ve zaman zaman sisli havanın etkisini gösterdiği Uludağ'da kar yağışının 17 Mart Cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.