Uludağ'a çıkacaklara 'yavru ayı' uyarısı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Bursa İl Temsilci Nazif Makas, Uludağ'a çıkacaklara "yavru ayı" uyarısında bulundu.

Makas, yaptığı yazılı açıklamada, Ketenlik'ten Aras Deresi'ne giden patikanın dere çıkışında ayı yavrusunun dolaştığını belirtti.



Anne ayının da yavrunun yakınında olduğunu ifade eden Makas, şunları kaydetti:



"Bölgeye giden grupların dikkatli olması, yavru ayıya fazla yaklaşmaması tavsiye olunur. Yakınlarda ayı ini olabilir. Soğukpınarlılar da bunu teyit etti. Geçen hafta şelaleye giderken yavru ayıyla karşılaşılmış, dönüşte anne ayı da patikanın girişinde arkadaşlara uyarıda bulunmuş. Grup, patikaya girememiş, yollarını değiştirmiştir."