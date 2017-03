Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye destek

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde, Topkapı Akgün Otel'de eski ve görevdeki 600 Ülkü Ocağı başkanının katıldığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek, halk oylamasında 'evet' temalı bir toplantı düzenlendi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "Biz, inadımızdan falan değil, inandığımızdan dolayı Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları teşkilatları olarak, başkanları, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanındayız ve birlikte yol yürümenin şerefi ve onuru içindeyiz." dedi.



Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yaptığı konuşmada, Ülkü Ocaklarının bugünkü temsilcileri olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, gece uyumadan, gündüz durmadan Türk milletinin bekası adına, Türk devletinin geleceği adına varlıklarını ortaya koyduklarını söyledi.



Kendilerini derinden yaralayan gereksiz durumların da varlığının söz konusu olduğunu anlatan Kılavuz, "1 Kasım tarihi itibarıyla camiamız, hareketimiz adına bir söz hakkı dahi olmayan, geçmişi karışık, mazisi olmayan, davamız adına hiçbir mücadelenin içinde olmayan sadece çeşitli dünyalıkları elde edebilme noktasında bulunan, ülkücü şehidi, gaziyi bilmeyen bazı aklıevveller, birilerinin de pohpohlamasıyla meydana çıkmıştır." ifadelerini kullandı.



Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine değinen Kılavuz, şöyle devam etti:



"Bu konuda gerçekten çok dertliyim. Kimdir ya? Bir milletvekilinin ötesine geçemeyen, bir gerekçeyle milletvekili olmuş bir şovmen kalkıyor, milliyetçi-ülkücü hareket adına genel başkanlık-liderlik tamtamları yapmaya çalışıyor. Bu davada herkes gitse sana acaba yer kalır mı? Sen kimsin be edepsiz! Ne olduğunu bize açıkla? Ülkü Ocaklarıyla, Milliyetçi Hareket Partisiyle nasıl bir geçmişin vardır? Bir kare poz ver bakalım. Şimdi durmuyor, sabah-akşam, dün ağabeylerimizin şehit olması için bazı PKK'yla, memleket-vatan düşmanlarıyla hareket etmiş hala savunuculuğunu yapan o gazetelerde veyahutta medya organlarından inmiyor. Allah rızası için geçmişinde bu dava adına ne yaptın görelim. Haddini aşma. Biz, rahmetli Başbuğumuzun emanetini, namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz olarak görüyoruz."



- "DEVLET BAHÇELİ, TÜRKLÜĞÜN MUKADDERATIDIR"



Kılavuz, Oğan'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "bir can veririz, bin can alırız" sözlerine tepki göstererek, "Sen kimsin de kalkarsın 'bir can veririz, gerekirse bin can alırız' gibi bir namussuzluğa düşersin." ifadesini kullandı.



Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz, Ülkü Ocaklarını kimsenin siyasete alet etmemesi gerektiğini belirterek, "Biz, inadımızdan falan değil, inandığımızdan dolayı Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları teşkilatları olarak, başkanları, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanındayız ve birlikte yol yürümenin şerefi ve onuru içindeyiz. Çünkü Devlet Bahçeli, Türklüğün mukadderatıdır. Çünkü Devlet Bahçeli, Türk milletine sevdalı, Türk devletinin adına bir güvence-teminat olan öngörüsüyle tarih yazan bir Türk büyüğüdür, bizim nazarımızda." şeklinde konuştu.