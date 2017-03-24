Kuzey Irak'tan ülkeye girmeye çalışan 4 PKK'lı yakalandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Kuzey Irak'tan ülkeye girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Kuzey Irak'tan ülkeye girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün kamplarında eğitim alarak Türkiye'de bombalı eylem yapmak amacıyla Irak sınırından ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 PKK'lı terörist gözaltına alındı.



Yakalanan teröristlerle birlikte, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünye ele geçirildi.



Terör örgütü mensuplarının jandarmadaki sorguları sürüyor.